Genomic Vision : Information financière du 4ème trimestre 2020

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus et sa trésorerie au 31 décembre 20201.

Revenus du 4ème trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2020

Année 4ème trimestre En milliers d’Euros – normes IFRS 2020 2019 ∆ 2020 2019 ∆ Produits de R&D Quest Diagnostics 0 250 -100% 0 25 -100% Ventes de produits et services 1 084 1 520 -29% 289 460 -37% Dont marché de la recherche (LSR) 971 1 359 -29% 276 448 -38% Dont diagnostic in-vitro (IVD) 113 161 -30% 13 12 8% Total chiffre d’affaires 1 084 1 770 -39% 289 485 -40% Autres revenus 213 558 -62% 7 109 -94% Total revenus de l’activité 1 297 2 328 -44% 296 594 -50%

Au 4ème trimestre 2020, les ventes de produits et de services sur la période se sont élevées à 289 K€ contre 460 K€ au 4ème trimestre 2019, dont :

les activités de produits et services sur le marché de la recherche (LSR) sont passées de 448 K€ à 276 K€ dans la mesure où la société n’a pas vendu de plateforme au 4 ème trimestre. En 2019, ces 448 K€ correspondaient en partie à la vente de deux plateformes FiberVision ® S à GIPTIS en France et au Dana Farber Cancer Institute à Boston, Etats-Unis. Hors vente de plateforme, les ventes de consommables et de services enregistrent une croissance soutenue, notamment auprès d’acteurs importants de la santé pour l’étude de la pertinence de nouvelles thérapies ;

Les revenus des activités de diagnostic in-vitro, correspondant aux ventes du test FSHD sont stables, et essentiellement réalisées en France à l'hôpital de la Timone.

Le total des revenus de l’activité du 4ème trimestre 2020 ressort à 296 K€ contre 594 K€ au 4ème trimestre 2019.

Le total des revenus de l’activité au 31 décembre 2020 s’élève à 1 297 K€ et est en baisse de 44% par rapport au 31 décembre 2019. Cette diminution s’explique principalement par les éléments suivants :

le chiffre d’affaires de l’année 2020 (1 084 K€) est en baisse de 39% par rapport au 31 décembre 2019, notamment en raison d’une forte baisse des ventes de plateformes (1 plateforme vendue en 2020 contre 4 en 2019), du non-renouvellement de la licence accordée à Quest Diagnostics, qui avait généré 250 K€ de revenus un an plus tôt, et de l’activité commerciale globalement ralentie en raison de la crise Covid-19.

les autres revenus, d'un montant de 213 K€ au 31 décembre 2020, correspondent au crédit d'impôt recherche dont la baisse est directement liée, d'une part, au plan de restructuration du 1er semestre 2019 qui a conduit à une réduction des effectifs de R&D et, d'autre part, à la baisse des activités R&D en raison de la crise sanitaire.

Structure financière au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société s’établissait à 1 990 K€ euros. La Société estime que sa trésorerie disponible lui permet de financer ses activités jusqu’à fin mai 2021, et que le besoin de trésorerie supplémentaire lui permettant de poursuivre ses activités au cours des 12 prochains mois est estimé à 4 millions d’euros.

Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la Société a mis en place une ligne de financement avec Winance par la signature le 11 juin 2020 d’un Contrat d’Emission d’OCABSA. Ce Contrat d’Emission prévoit l’émission au bénéfice de Winance d’ OCABSA, en plusieurs tranches d’un montant de 1 million d’euros l’une, représentant un emprunt obligataire d’un montant total maximum de 12 millions d’euros, sur une période de 24 mois. Par exception, la première tranche a été émise le 30 novembre 2020 pour un montant de 0,8 million d’euros.

La société dispose ainsi d’un solde de 11,2 millions d’euros sur sa ligne de financement selon les caractéristiques détaillées dans le prospectus de la Société visé par l’AMF le 9 février 2021 sous le numéro 21-028 et sous les conditions contractuelles et légales.

Sur la base des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses R&D, marketing et vente, et frais généraux, et des hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, Genomic Vision disposera donc des ressources nécessaires pour poursuivre son développement jusqu’en 2022.

Calendrier financier 2021*

Résultats annuels 2020 jeudi 29 avril 2021

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021 jeudi 6 mai 2021

trimestre 2021 jeudi 6 mai 2021 Assemblée générale des actionnaires vendredi 11 juin 2021

Résultats semestriels 2021 jeudi 29 juillet 2021

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 jeudi 28 octobre 2021

* Dates indicatives, pouvant faire l’objet de modifications. Les publications auront lieu après la fermeture du marché Euronext.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’Enregistrement Universel enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 février 2021, sous le numéro d’enregistrement R.21-002, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

1 Données non auditées

