Genomic Vision : bondit après un partenariat avec le CNRS

Le titre Genomic Vision caracole en tête des plus fortes hausses du marché parisien mardi, la société de biotechnologie ayant annoncé une collaboration avec le CNRS dans la recherche sur le cancer.Vers 12h00, l'action du spécialiste de l'analyse structurelle du génome grimpait de près de 24%, dans des volumes représentant déjà plus de cinq fois la moyenne des échanges quotidiens de ces derniers jours.Dans le même temps, l'indice CAC Mid & Small était globalement inchangé.Genomic a annoncé ce matin une collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) afin de lancer un programme de recherche d'une durée de quatre ans.Dans ce cadre, l'entreprise travaillera avec le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) en vue de développer de tests compagnons utilisant son application TeloSizer.Ce produit permet de mesurer la longueur et la position des télomères, des séquences nucléotidiques présentes à l'extrémité des chromosomes, afin d'établir des liens avec l'apparition de maladies telles que le cancer ou les maladies liées à l'âge.Depuis le début de l'année, le titre recule de 69%, ce qui fait ressortir la capitalisation boursière autour de cinq millions d'euros.