Genomic Vision : élargit son offre de services

Genomic Vision a annoncé aujourd'hui étendre ses services EasyComb dans le champ de la découverte de médicaments. Il s'agira de pouvoir répondre à la demande d'analyse de la réplication de l'ADN pour la découverte de médicaments dans le traitement du cancer.



Au cours des derniers mois, Genomic Vision a connu une augmentation significative de la demande d'analyse de réplication de la part de leaders mondialement reconnus dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.



Ces entreprises recherchent de nouveaux médicaments pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses en étudiant la recombinaison et la cinétique des fourches de réplication.



Cela a permis l'extension des services de Genomic Vision et permettra à la Société de se positionner comme leader de la fourniture d'outils et de services dédiés à l'analyse spécifique de la réplication de l'ADN dans la découverte de médicaments.



