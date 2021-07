Genomic Vision : l'offre élargie au cancer, le titre bondit

Genomic Vision bondit en Bourse ce vendredi après avoir annoncé son intention d'élargir son offre de services au domaine de la découverte de médicaments contre le cancer.



La société de biotechnologies, qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse du génome, explique vouloir étendre son offre afin d'y inclure une approche 'de bout en bout'.



L'extension de sa gamme d'analyse basée sur l'intelligence artificielle doit permettre aux laboratoires pharmaceutiques et aux sociétés biotechnologiques d'utiliser les données des tests de réplication RCA comme un outil unique afin de découvrir de nouvelles classes d'anti-cancéreux.



Dans les faits, sa plateforme de services EasyComb sera donc élargie au champ de la découverte de médicaments.



Le titre Genomic Vision grimpait de plus de 20% vendredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce, ce qui en faisait l'une des plus fortes hausses de la place.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.