Genomic Vision : le titre monte, visibilité financière saluée

Genomic Vision grimpe de 14% vendredi à la Bourse de Paris après avoir assuré disposer des ressources financières nécessaires pour poursuivre son développement au cours de l'exercice 2023.



En date du 31 mars dernier, la société de biotechnologie spécialisée dans l'analyse des modifications du génome affichait une trésorerie de 43.000 euros, contre 760.000 euros un an plus tôt.



Mais l'entreprise rappelle également disposer d'un solde net de 23,96 millions d'euros issu d'une ligne de financement en 15 tranches d'OCABSA conclue l'an dernier avec Winance.



Pour ce qui concerne son activité du 1er trimestre, les revenus se sont inscrit en hausse de 12% à 435.000 euros pour un chiffre d'affaires en progression de 13% à 312.000 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.