Genomic Vision: visibilité assurée pour 12 mois, revenus d'activités en hausse de 5% en 2022

Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 0,76 million d'euros au 31 décembre 2022, et voit sa visibilité financière assurée pour les 12 prochains mois grâce à la ligne de financement Winance approuvée par les actionnaires le 23 mai 2022. Les revenus de l’activité 2022 ressortent en hausse de 5% à 1,5 million d'euros, tandis que la perte nette se creuse à 6,79 millions d’euros contre 4,99 millions en 2021. « Ce recul sur l’exercice s’explique par la mise en place progressive de la nouvelle stratégie de la société », nécessitant des investissements, déclare la direction.



La biotech évoque 3 millions d'euros de frais de R&D, en hausse de 16%, la société ayant maintenu son effort de R&D avec les principaux projets à plus forte valeur ajoutée tels que le logiciel FiberSmart mis sur le marché en mars 2023, l'étude sur les télomères, le Gene Editing ou encore la Bioproduction.



Par ailleurs, depuis 2022, la société travaille conjointement sur le projet de développement d'une nouvelle plateforme technologique avec Cambridge Consultants. L'objectif est de développer un système intégré de bout en bout (IFC + microscope à épifluorescence) pour l'automatisation du flux de travail du web-lab et le développement d'un nouveau système d'imagerie.