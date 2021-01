GenOway, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, a publié un chiffre d’affaires consolidé de 11 millions d’euros au titre de l’exercice 2020, en croissance organique annuelle de 16% par rapport à 2019. Comme anticipé lors de la publication des résultats semestriels, le second semestre s’est inscrit dans la même dynamique de croissance, toujours portée par un fort développement de l’activité Catalogue qui enregistre une progression de 36% en 2020, après une croissance de 24% en 2019.



" Malgré le contexte sanitaire mondial, genOway a réussi son pari en 2020 : délivrer une forte croissance de son activité Catalogue tout en développant de nouvelles capacités de production, qui vont être multipliées par 5 d'ici fin 2021 grâce à notre nouveau laboratoire de production de modèles précliniques, basé à Lyon ", s'est réjoui Benjamin Bruneau, le directeur financier de genOway.



" Conformément à notre plan stratégique, la croissance 2021 sera tirée principalement par le développement de nos ventes de modèles Catalogue en Europe et en Amérique du Nord mais également dans les autres régions du monde grâce à la mise en place progressive d'un réseau de distribution ", a-t-il ajouté.