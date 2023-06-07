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    ALGEN   FR0004053510

GENOWAY

(ALGEN)
  Rapport
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GenOway : Document AMF CP. 2023DD913833

07/06/2023 | 18:16
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2023DD913833

07 juin 2023

FR0004053510 - DD167015

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Kader THIAM, DGA business

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GENOWAY

LEI : ALGEN

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ALGEN

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8700 Euro

VOLUME : 41 344.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8700 Euro

VOLUME : 41 344.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

genOway SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 16:15:32 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2021 -0,32 M -0,34 M -
Dette nette 2021 5,22 M 5,58 M -
PER 2021 -
Rendement 2021 -
Capitalisation 34,3 M 36,7 M -
VE / CA 2020 1,81x
VE / CA 2021 2,20x
Nbr Employés 124
Flottant 78,5%
Graphique GENOWAY
Durée : Période :
genOway : Graphique analyse technique genOway | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GENOWAY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Christian Grenier Chairman & Chief Executive Officer
Benjamin Bruneau Chief Financial Officer
Alexandre Fraichard Chief Operating Officer & Director
Robert Léon Director
Andre Tartar Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GENOWAY-2.75%37
LONZA GROUP AG31.94%48 903
MODERNA, INC.-29.35%48 375
IQVIA HOLDINGS INC.0.29%38 127
SEAGEN INC.52.10%36 651
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