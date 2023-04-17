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    ALGEN   FR0004053510

GENOWAY

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GenOway : RIFDD 23 894321 9812903

17/04/2023 | 13:28
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2023DD894321

13 avril 2023

FR0004053510 - DD156134

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Christian Grenier, Pdt Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GENOWAY

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7100 Euro

VOLUME : 2 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7100 Euro

VOLUME : 2 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

genOway SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2023 11:26:44 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2021 -
Capitalisation 33,2 M 36,5 M -
VE / CA 2020 1,81x
VE / CA 2021 2,20x
Nbr Employés 128
Flottant 78,5%
Graphique GENOWAY
Durée : Période :
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TendancesNeutreNeutreHaussière
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Benjamin Bruneau Chief Financial Officer
Alexandre Fraichard Chief Operating Officer & Director
Robert Léon Director
Andre Tartar Director
Secteur et Concurrence
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GENOWAY-6.00%36
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SEAGEN INC.59.91%38 452
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