GenOway : obtention d'un nouveau brevet en Europe

Après avoir obtenu un 1erbrevet aux Etats-Unis en février 2020, la société genOway annonce la délivrance d'un nouveau brevet en Europe couvrant la technologie SMASh ('Small-Molecule Assisted Shutoff' - Stop Assisté par Petites Molécules).



genOway a le droit exclusif mondial et sous-licenciable d'utiliser et de vendre cette technologie, ainsi que tout produit contenant cette technologie, en particulier toute cellule humaine ou animale, dans un but de R&D, annonce la société.



La délivrance du brevet en Europe va permettre à genOway de faire appliquer et respecter ses droits exclusifs sur la technologie SMASh en Europe. Ces deux brevets américain et européen permettront à genOway de couvrir les principaux marchés mondiaux pour cette technologie.



