Perspectives

La croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre au cours du 2nd semestre avec pour objectif de dépasser le seuil des 20 M€ sur 2023 (rappel : 14,0 M€ en 2021 et 17,1 M€ en 2022).

La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, proche de celle observée au 1er semestre 2023.

La société dévoilera fin novembre 2023 son nouveau plan stratégique à 5 ans, avec ses nouveaux axes de développement, ses ambitions commerciales et ses objectifs financiers.

Rapport semestriel 2023

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication: Chiffre d'affaires 2023, le 16 janvier 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris - Code : ALGEN - Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs :

Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com

Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.frSerena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés

la société. www.genoway.com

www.genOway.com

