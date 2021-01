Lyon (France) - le 19 janvier 2021 – genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 11,0 M€ au titre de l'exercice 2020, en croissance organique annuelle de 16% par rapport à 2019.

Comme anticipé lors de la publication des résultats semestriels, le 2nd semestre s'est inscrit dans la même dynamique de croissance, toujours portée par un fort développement de l'activité Catalogue qui enregistre une progression de 36% en 2020, après une croissance de 24% en 2019.

En M€ - Données non auditées 2020 2019 Variation Modèles Sur mesure 5,54 5,58 -1% Modèles Catalogue 4,93 3,65 +36% Licences 0,55 0,23 +140% Chiffre d'affaires 11,02 9,46 +16%

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare :

« Après le tournant stratégique opéré en 2019 avec le développement de notre nouvelle offre de modèles Catalogue en immuno-oncologie, 2020 marque une accélération de notre croissance sur ce segment avec un chiffre d'affaires désormais proche de celui de notre activité historique de modèles Sur mesure.

C'est une véritable métamorphose qu'a opérée genOway ces deux dernières années avec des investissements conséquents sur notre plateforme de production qui nous permettront d'accompagner une forte croissance pour les exercices à venir. 2020 marque également la signature d'une première sous-licence CRISPR/Cas9 sur les modèles rongeurs.

Cette bonne dynamique devrait se prolonger en 2021 et sur les années suivantes, conformément à notre plan stratégique qui vise à tripler notre chiffre d'affaires à 30 M€ à l'horizon 2024. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute :

« Malgré le contexte sanitaire mondial, genOway a réussi son pari en 2020 : délivrer une forte croissance de son activité Catalogue tout en développant de nouvelles capacités de production, qui vont être multipliées par 5 d'ici fin 2021 grâce à notre nouveau laboratoire de production de modèles précliniques, basé à Lyon.

Nous avons également poursuivi nos efforts R&D en élargissant progressivement notre gamme de modèles en immuno-oncologie. Nous avions commencé l'année 2020 avec cinq modèles validés et disponibles à la vente et nous la terminons avec plus d'une quinzaine de modèles. Notre objectif est de mettre à disposition un catalogue complet d'une trentaine de modèles de recherche d'ici à fin 2022.

Conformément à notre plan stratégique, la croissance 2021 sera tirée principalement par le développement de nos ventes de modèles Catalogue en Europe et en Amérique du Nord mais également dans les autres régions du monde grâce à la mise en place progressive d'un réseau de distribution. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2020, le 30 mars 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

