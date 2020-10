Genoway : Prix Nobel de Chimie pour la découverte du système CRISPR/Cas9

Lyon - France, le 9 octobre 2020 – Cette année, le prix Nobel de chimie a été décerné conjointement à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour la découverte du système CRISPR/Cas9.

Cette technologie a littéralement révolutionné la biologie moléculaire, poussant la mutagenèse encore plus loin. En effet, il y a seulement dix ans, il aurait été assez difficile de générer des modèles de rongeurs pour certaines maladies causées par des mutations dans plusieurs gènes tels que les tumeurs cérébrales. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent simultanément inactiver plusieurs gènes par CRISPR/Cas9 et générer des modèles plus pertinents qu'auparavant.

De plus, en raison de son efficacité et de sa facilité d'utilisation, CRISPR/Cas9 simplifie et raccourcit considérablement la phase technique de génération de modèles, y compris par exemple celle des modèles animaux Covid-19. Pour toutes ces raisons, CRISPR/Cas9 est devenu l'approche privilégiée pour effectuer des modifications génétiques programmées dans une grande variété de lignées cellulaires, d'espèces végétales et animales.

CRISPR/Cas9 représente également un outil d'édition du génome unique pour développer des modèles innovants pour les industries pharmaceutiques permettant le criblage de médicaments, la validation de cibles et l'ingénierie de molécules biologiques. Cependant, CRISPR/Cas9 est une technologie brevetée et, en tant que telle, son utilisation n'est pas gratuite tant qu'une licence n'a pas été acquise. Cette licence est donc nécessaire pour garantir la liberté d'exploitation (FTO) et garantir ainsi les futurs revenus des médicaments développés via cette technologie.

Il est donc indispensable d'acquérir toutes les licences nécessaires lors de l'utilisation de cette technologie pour :

développer des modèles permettant le criblage de molécules, sécurisant ainsi la valorisation du futur médicament ;

offrir des services en tant qu'organisme de recherche sous contrat (CRO), sécurisant ainsi ses clients et son entreprise ;

générer un modèle utilisé par un laboratoire académique, sécurisant ainsi la valorisation du modèle.

Depuis 2018, genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique, est la seule entreprise capable de fournir à ses clients les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour utiliser des modèles de rongeurs génétiquement modifiés basés sur CRISPR/Cas9.

Cette position mondiale exclusive résulte de l'accord signé avec Merck pour l'exploitation dans le domaine des rongeurs de son portefeuille de brevets CRISPR/Cas9 (22 brevets CRISPR délivrés dans le monde à ce jour – lire le communiqué de presse du 10 décembre 2018).

Au travers des droits exclusifs sur la technologie CRISPR/Cas9, les clients et partenaires de genOway peuvent accéder à une gamme complète de modèles allant de l'inactivation d'un ou plusieurs gènes d'intérêt, aux modèles d'humanisation (c'est-à-dire des modèles où un gène de souris est remplacé par un gène humain), en passant par des modèles imitant la maladie humaine (par exemple, la maladie d'Alzheimer, le glioblastome). C'est ce qui rend aujourd'hui la plate-forme genOway unique pour l'industrie pharmaceutique.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

