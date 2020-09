Genoway : Résultats du 1er semestre 2020

Conformément aux objectifs de genOway, les résultats du 1er semestre 2020 illustrent la poursuite de la stratégie axée autour de la nouvelle offre Catalogue sur le marché de l'immuno-oncologie

Lyon - France, le 17 septembre 2020 – genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris : ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique, publie ses résultats semestriels 2020 (non audités).

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « La mise en œuvre du nouveau plan stratégique, centré sur les modèles Catalogue propriétaires, se poursuit de façon satisfaisante. Notre activité de création de modèles Sur mesure a trouvé son équilibre avec un portefeuille clients recentré sur les grands comptes pharmaceutiques et les centres académiques d'excellence. La priorité est donnée maintenant à la croissance du segment Catalogue avec une hausse de +33% du chiffre d'affaires sur ce semestre, après +28% en 2019.

Des dépenses importantes sont engagées pour permettre la commercialisation à grande échelle de nos modèles. Ce 1er semestre a ainsi été marqué par la mise sur le marché de 5 nouveaux modèles dans un contexte commercial très perturbé par la crise sanitaire. genOway compte aujourd'hui 10 modèles validés et commercialisés. D'ici la fin de l'année, nous devrions être en mesure de proposer 18 modèles à la vente auprès des acteurs pharmaceutiques de référence mais également des sociétés de recherche (CROs) spécialisées dans le domaine de l'immuno-oncologie. Cet intérêt marqué pour nos modèles confirme ainsi la qualité de nos produits et la pertinence de notre stratégie. »

Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

Données en milliers d'euros – non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Modèles Sur mesure 2 746 2 640 Modèles Catalogue 1 649 1 239 Licences 357 131 Chiffre d'affaires 4 753 4 010 EBITDA1 (221) (362) Dotations aux amortissements (598) (583) Résultat d'exploitation (826) (900) Résultat financier (42) (106) Résultat exceptionnel (90) (63) Résultat net (part du groupe) (959) (1 045)

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes & créances commerciales

Données en milliers d'euros – non auditées 30-juin-20 31-déc.-19 30-juin-19 Trésorerie disponible 7 376 1 086 534 Dettes financières 10 955 6 015 6 374 Trésorerie nette de l'endettement financier (3 579) (4 929) (5 840) Capitaux propres 7 555 6 842 6 845

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Le plan stratégique de genOway prévoit des investissements importants jusqu'en 2021 afin de structurer l'entreprise pour lui permettre de réaliser ses objectifs. La construction d'un catalogue d'une trentaine de modèles en immuno-oncologie, la création d'un nouveau laboratoire pour multiplier par 5 la production de nos modèles immunodéficients BRGSF-HIS et l'acquisition de licences exclusives comme celle de CRISPR-Cas9 sont autant d'actifs clés pour permettre à la société de tripler son chiffre d'affaires à horizon 2024 et d'améliorer significativement sa profitabilité. Le niveau élevé de trésorerie à fin juin permet de financer ces investissements au cours des 18 prochains mois tout en accompagnant la poursuite d'une croissance soutenue de la société. »

Principaux faits marquants du 1er semestre 2020 :

En janvier 2020, la société a réalisé une augmentation de capital de 1,7 M€ pour accompagner le développement de sa nouvelle offre de modèles Catalogue en immuno-oncologie ;

En mai 2020, genOway a obtenu un prêt garanti par l'État (PGE) de 5,1 M€, amortissable sur 5 ans ;

En juin 2020, genOway a repris son organisation initiale avec la séparation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Ainsi, Alexandre Fraichard reprend le poste de Directeur général de genOway et Christian Grenier conserve la fonction de Président du Conseil d'administration ;

En juin 2020, genOway investit 2,1 M€ dans un nouveau laboratoire pour produire ses modèles immunodéficients BRGSF-HIS de nouvelle génération et quintupler ainsi sa capacité de production.

Principaux éléments d'analyse des résultats financiers du semestre :

Le chiffre d'affaires semestriel de genOway ressort en hausse de +20% à 4,8 M€ avec des ventes de modèles Catalogue en forte progression au 1er semestre à +33% après une croissance déjà solide de ce segment de +28% au cours de l'exercice 2019 ;

L'EBITDA est en progression de +141 K€ par rapport à l'année dernière mais reste déficitaire sur le semestre, conséquence de l'augmentation de +0,4 M€ des charges d'animalerie. Cette hausse est à la fois liée aux coûts de lancement de 5 nouveaux modèles Catalogue sur la période (production des colonies de souris) ainsi qu'à l'impossibilité pendant plusieurs semaines de pouvoir expédier des animaux (aussi bien pour les modèles Sur mesure que Catalogue) en raison de la crise sanitaire ;

Le résultat financier est négatif à (42) K€, constitué majoritairement des intérêts d'emprunts ;

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 7,6 M€ au 30 juin 2020 et la trésorerie disponible à 7,4 M€, consécutivement à l'augmentation de capital annoncée en janvier 2020, au remboursement anticipé sur avril 2020 de 3,4 M€ de crédit impôt recherche (montant qui est habituellement versé au 2nd semestre) et à l'obtention d'un PGE pour 5,1 M€.

Perspectives

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans la même dynamique de croissance que la première moitié de l'exercice, en phase avec les objectifs de la société malgré un contexte sanitaire qui reste dégradé.

Rapport semestriel 2020

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 19 janvier 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

Contact investisseurs

genOway

Benjamin Bruneau

finances@genoway.com Communication financière

Actus finance & communication

Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr Relations presse

Actus finance & communication

Serena Boni - Presse

Tél : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWhsY5dvlWubymmcaJeZaGSWZ2qUlGWcmGLHk2FtaJaWbWlll2ySb5ebZm9mlWtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65063-genoway-cp-rs-2020-17092020-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews