Structuration opérationnelle et commerciale réussie

Premiers succès commerciaux

Lyon (France) - le 25 juin 2024 - 18 h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, dresse un premier bilan de ses récents développements en Chine.

La coentreprise genOway Shanghai a été créée en octobre 2023[1] avec pour objectif de devenir le partenaire de référence de la recherche préclinique en Chine à travers la vente des modèles en immuno-oncologie du catalogue genOway. La taille du marché de la recherche préclinique chinoise, qui est aujourd'hui estimé au 3ème rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Europe, devrait se rapprocher du leader américain dans la décennie à venir.

La stratégie de genOway au travers de cette coentreprise est de développer une équipe commerciale de qualité à même de délivrer à ses clients chinois la même forte valeur ajoutée scientifique que celle fournie avec succès aux clients des marchés occidentaux.

Fin juin 2024, le développement de genOway Shanghai apporte pleine satisfaction avec déjà un certain nombre d'étapes franchies avec succès :

Unité de production : la compétence des équipes de genOway Shanghai a permis une mise en route opérationnelle rapide et sans accroc. La société a obtenu toutes les autorisations administratives pour importer et produire en Chine les modèles précliniques du catalogue genOway en immuno-oncologie ; 7 modèles Catalogue de genOway sont déjà produits en Chine. L'objectif est d'avoir rapidement 25 modèles produits et livrés à des clients chinois ; L'unité de production va également être utilisée pour satisfaire des clients asiatiques localisés à proximité. Elle permettra d'accroître la compétitivité de genOway sur ces marchés locaux.

: la compétence des équipes de genOway Shanghai a permis une mise en route opérationnelle rapide et sans accroc.

Structuration commerciale : la qualité de la technologie apportée par genOway couplée à l'ambition de son plan de développement, a déjà réussi à attirer de nombreux talents au sein de l'équipe commerciale de la coentreprise sur un marché chinois extrêmement compétitif. 3 commerciaux, tous expérimentés, quadrillent aujourd'hui le marché chinois ; 4 technico-commerciaux immunologistes (thèses, post doctorats réalisés hors de Chine), après une longue formation interne au sein de genOway, conseillent les prospects et clients en Chine ; L'objectif de genOway Shanghai est de doubler rapidement sa force commerciale.

la qualité de la technologie apportée par genOway couplée à l'ambition de son plan de développement, a déjà réussi à attirer de nombreux talents au sein de l'équipe commerciale de la coentreprise sur un marché chinois extrêmement compétitif.

Succès commerciaux et référencements CRO : La coentreprise a déjà réalisé sa première vente au 1 er semestre 2024 ; La société a conclu positivement des audits avec deux entreprises sous-traitantes de recherche (CRO – Contract Research Organisation) majeures du pays, ce qui lui permet d'avoir aujourd'hui ses modèles référencés par ces deux sociétés et d'initier des premiers projets avec des clients ; genOway Shanghai anticipe de clôturer positivement plus de dix audits avec le Top 20 des CRO du pays avant la fin de l'année 2024.



Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, déclare : « En ligne avec le calendrier du plan stratégique Route50+, la contribution de la coentreprise sur les revenus de genOway sera significative dès l'année prochaine. Nous commencerons donc à consolider les résultats de genOway Shanghai à partir du 1er janvier 2025.

Le développement de cette activité en Chine sera l'un des facteurs clé de la croissance du plan Route50+ pour les années à venir avec une contribution au chiffre d'affaires de genOway visée dans la fourchette 5 M€ à 10 M€ à horizon 2028. Nous avons également pour objectif de déployer des partenariats similaires sur d'autres territoires comme le Japon ou l'Inde, afin d'accélérer notre développement sur ces marchés pour lesquels notre présence est aujourd'hui anecdotique. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, le 18 juillet 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com

Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société.

[1] lire le communique de presse du 17 octobre 2023 : genOway crée une coentreprise à Shanghai avec pour objectif de devenir le partenaire de référence de la recherche préclinique en Chine

