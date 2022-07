Lyon (France) - le 18 juillet 2022 - 19h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce ses ventes du 1er semestre 2022.

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,8 M€ au 1er semestre 2022, contre 6,2 M€ au 1er semestre 2021, soit une croissance exclusivement organique de +26%, parfaitement en ligne avec les objectifs annuels 2022 et avec le plan stratégique visant à générer à horizon 2024 un chiffre d'affaires de 30 M€ pour une marge d'EBITDA de 25%.

Chiffre d'affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation Modèles Sur mesure & Licences 3,5 3,5 +0% Modèles Catalogue 4,3 2,7 +59% Chiffre d'affaires total 7,8 6,2 +26%

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « genOway continue de délivrer semestre après semestre une croissance soutenue de ses ventes de modèles Catalogue qui progressent désormais à un rythme supérieur à 50%, après des hausses annuelles successives de 45% en 2021, 33% en 2020 et 24% en 2019. Cette accélération de la croissance est alimentée par un catalogue qui s'enrichit de nouveaux modèles plus performants et plus innovants, faisant de la société un leader incontournable sur le marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie. Dans un contexte économique incertain, perturbé par la crise sanitaire, les tensions inflationnistes et des ruptures d'approvisionnement, genOway garde le cap et maintient ses objectifs ambitieux aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de profitabilité. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « L'objectif fixé il y a 3 ans de disposer d'une trentaine de modèles catalogues ICP (immune checkpoint) à fin 2022 est en passe d'être réalisé avec un total de 27 modèles disponibles à la vente à la fin de ce 1er semestre pour un total d'investissement cumulé de 6,5 M€. Parallèlement à cela, nous avons mis en place ces deux dernières années deux consortiums avec plusieurs leaders de l'industrie pharmaceutique afin de développer et de valider deux familles de modèles de nouvelle génération. Nos partenaires ont versé à ce jour plus de 2 M€ afin de pouvoir disposer d'une priorité de deux ans sur ces modèles à très haute valeur ajoutée. Ils seront inscrits à notre catalogue dès la fin de leur période d'exclusivité soit fin 2023. Ces deux nouvelles familles de modèles sont les premiers actifs que la société développe pour construire son prochain plan stratégique, qui la propulsera au-delà des 30 M€.»

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022, le 19 septembre 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs

genOway

Benjamin Bruneau

finances@genoway.com Communication financière

Actus finance & communication

Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr Relations presse

Actus finance & communication

Serena Boni - Presse

Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

