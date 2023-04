Genoway : annonce un cash-flow opérationnel pour la première fois positif depuis 2019

Genoway annonce un résultat net positif de 778 000 euros en 2022, contre une perte nette de 323 000 euros en 2021. Cette société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour la sélection du candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, souligne que son cash-flow opérationnel est « pour la première fois positif depuis l'initiation du plan stratégique en 2019 ». Le chiffre d’affaires est en hausse de 22% sur un an à 11 millions d’euros, et l’Ebitda progresse de 119% à 3,2 millions d’euros.



Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 15,4 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 14,6 millions d'euros à fin 2021. La trésorerie disponible ressort à 4,9 millions d'euros , incluant le remboursement de 1,8 millions d'euros d'emprunts financiers au cours de l'année.



" L'exercice 2023 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue, similaire à 2022, toujours tiré par le développement de l'offre Catalogue, avec des modèles plus complexes et à plus haute valeur ajoutée ", annonce Genoway qui table sur " une forte accélération " des ventes qui contribuera à l'atteinte de l'objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires fixé à l'initiation du plan stratégique. Cela devrait permettre de maintenir la profitabilité à un niveau élevé, " du même ordre de grandeur que celle observée sur 2022 ".



Genoway annonce qu'elle dévoilera au cours du second semestre 2023 un nouveau plan stratégique à 5 ans visant à donner de la visibilité sur les nouveaux axes de développement de la Société et ses ambitions commerciales.