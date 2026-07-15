L'essentiel :

- Genoway enregistre 10,9 MEUR de revenus totaux au 1er semestre 2026, en hausse de 10% par rapport à 2025.

- Forte croissance de genOway Shanghai avec un chiffre d'affaires de 2,4 MEUR.

- Activité Modèle Catalogue en progression aux États-Unis et en Europe, Modèle Sur Mesure en recul.



Genoway a publié son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2026, atteignant 10,9 millions d'euros, soit une augmentation de 10% par rapport aux 9,9 millions d'euros du premier semestre 2025. Cette performance intègre les revenus de la société et de sa co-entreprise chinoise genOway Shanghai, détenue à 45%, qui a généré 2,4 millions d'euros sur la période.



La croissance est portée par le succès de la stratégie commerciale en Asie et la reprise de l'activité Modèle Catalogue, notamment sur les marchés des États-Unis et des principaux pays européens. Le chiffre d'affaires des Modèles Catalogue a progressé de 7% à 7,7 millions d'euros, tandis que l'activité Modèle Sur Mesure a diminué de 59%, s'établissant à 0,7 million d'euros.



GenOway Shanghai, créée en décembre 2023, poursuit une croissance rapide sur le marché chinois, avec un chiffre d'affaires en forte hausse de 154% par rapport à 2025. Par ailleurs, Genoway a ouvert ses premières franchises au Canada et en Australie ainsi qu'une filiale au Japon, renforçant sa présence internationale.



Pour le second semestre 2026, Genoway anticipe une croissance des revenus totaux supérieure à 20%, soutenue par l'expansion commerciale aux États-Unis, notamment avec l'ouverture d'un bureau en Californie, et la poursuite du développement de son portefeuille Modèle Catalogue. La société maintient son objectif de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à horizon 2028.



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