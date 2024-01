Communiqué officiel de GENOWAY

Lyon (France) - le 22 janvier 2024 - 8h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 1ère édition du Retail Day, événement organisé conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, 11 dirigeants d'entreprises cotées, dont Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, seront interviewés par Marc Fiorentino, président d'EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Les dirigeants partageront notamment leur vision et leur analyse du marché actuel.

Pour participer et interagir lors de cet événement, inscrivez-vous sur le site de Bourse Direct :

S'INSCRIRE

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 26 mars 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xphqYspulG2XymxxkphsbZNjbW5ow2OVbmOZmWOea52UaHJllJtmZsrKZnFknG5p

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83793-genoway-cp-retail-day-euroland-22012024-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews