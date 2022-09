genOway : Rapport semestriel d'activité – Juin 2022

repose sur deux piliers : un triplement du chiffre d'affaires au travers du développement de l'activité Catalogue et une forte rentabilité. Dans un premier temps, la société a démontré la pertinence de son offre Catalogue qui progresse à un rythme supérieur à 50% sur le semestre, après des hausses annuelles successives de 45% en 2021, 33% en 2020 et 24% en 2019. Dorénavant, nous démontrons la pertinence de cette stratégie vertueuse, avec une marge d'EBITDA en forte progression, à près 18%, et qui se rapproche de l'objectif de plus de 25% d'EBITDA visé à l'horizon 2024. Ces résultats arrivent six mois en avance par rapport à nos attentes. Le résultat net est désormais positif.

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes et créances commerciales

(contre 4% un an plus tôt)

La progression soutenue de l'EBITDA, qui passe de 0,2 M€ au 1er semestre 2021 à 1,3 M€ au 1er semestre 2022, est principalement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA a donc fortement progressé pour atteindre 17,6% ce semestre, contre 4,0% au 1er semestre 2021. Cette progression est également le résultat d'une meilleure maîtrise de la structure de coûts, et en particulier des coûts d'élevage grâce à une optimisation de la taille des colonies de l'activité Catalogue.

De plus, nous sommes en capacité de générer un flux net de trésorerie de l'ordre de 1,3 M€ qui nous permet à la fois de financer nos investissements courants mais également de poursuivre le développement de notre offre Catalogue. genOway s'inscrit désormais dans une dynamique de croissance forte et profitable. »

Perspectives

Dans un contexte économique perturbé par des ruptures d'approvisionnement et une tension inflationniste persistante, genOway a réussi son pari de maintenir une croissance forte tout en améliorant significativement sa profitabilité. Cette adaptation rapide aux évolutions du marché est liée au positionnement unique de genOway comme acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie.

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, avec pour objectif de dépasser 17 M€ de chiffre d'affaires en 2022 (rappel : 11,0 M€ en 2020 et 14,0 M€ en 2021).

La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, avec pour objectif de réaliser une marge d'EBITDA au 2nd semestre 2022 supérieure à celle de la première moitié de l'exercice.

Rapport semestriel 2022

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication: Chiffre d'affaires 2022, le 16 janvier 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris - Code : ALGEN - Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs :

finances@genoway.com Benjamin Bruneau - genOway -

Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.frSerena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés

www.genOway.com

3