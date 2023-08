Genpact Limited est une entreprise mondiale de services professionnels. Les segments de la société sont les suivants : Banque, marchés des capitaux et assurance (BCMI) ; Biens de consommation, commerce de détail, sciences de la vie et santé (CGRLH) ; et Haute technologie, fabrication et services (HMS). Le segment BCMI propose des services d'opérations de base à ses clients, qui comprennent notamment le traitement des demandes, le recouvrement et les services à la clientèle, les opérations de prêt, l'accueil des clients, les services de prêts commerciaux et les services de prêts d'équipement et de prêts automobiles. Le segment CGRLH offre des services d'opérations de base à ses clients, qui comprennent la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des prix et des promotions commerciales, la gestion des commandes, le commerce numérique, l'expérience client et la gestion des risques. Le segment HMS propose des services d'opérations de base à ses clients, qui comprennent des solutions spécifiques à l'industrie pour la confiance et la sécurité, le soutien aux ventes publicitaires, l'Internet industriel des objets (IIoT), l'expérience utilisateur et la gestion des commandes et de la chaîne d'approvisionnement, entre autres.