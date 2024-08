Genpact Limited est une société mondiale de services professionnels. Ses secteurs d'activité comprennent les services financiers, la consommation et les soins de santé, ainsi que la haute technologie et la fabrication. Le segment des services financiers couvre les services qu'elle fournit aux clients des secteurs de la banque, des marchés de capitaux et de l'assurance. Les services opérationnels de base qu'elle fournit à ces clients comprennent l'accueil des clients au détail, le service à la clientèle, le recouvrement, les opérations de prêt et de paiement, l'accueil des clients, etc. Le segment des biens de consommation et des soins de santé couvre les services fournis aux clients des secteurs des biens de consommation, de la vente au détail, des sciences de la vie et des soins de santé. Les services opérationnels de base qu'elle fournit à ces clients comprennent la génération de la demande, la détection et la planification, la planification et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et d'autres. Le segment "High Tech and Manufacturing" couvre les services fournis aux clients des secteurs de la haute technologie, de la fabrication et des services. Les services opérationnels de base qu'elle fournit à ces clients comprennent l'aide à la vente de publicité, l'ingénierie des données et d'autres services.