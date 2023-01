GenScript ProBio, soutenu par Hillhouse, lève 224 millions de dollars auprès de Legend Capital et d'autres investisseurs.

La levée de fonds l'aidera à "renforcer sa capacité de fabrication, à développer ses capacités de recherche et de développement et à acquérir de manière opportuniste des actifs pour développer son activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat", a déclaré GenScript Biotech dans un document boursier déposé tard mardi.

Parmi les autres investisseurs figurent HighLight Capital, C&D no.7 Holdings - une société d'investissement affiliée au promoteur immobilier Xiamen C&D Corp, contrôlé par le gouvernement chinois - et CTSII Fund, un fonds axé sur l'économie des services établi par le ministère chinois du commerce, le ministère des finances et China Merchants Group, selon la déclaration.

La levée de fonds implique l'émission d'environ 320 millions d'actions privilégiées de série C dans l'entité Probio Cayman à 70 cents par action, avec la souscription par GenScript Biotech d'environ 43 millions d'actions d'une valeur de 30 millions de dollars, selon le dépôt.

L'entité liée à Hillhouse Investment, Zhuhai Fenheng Enterprise Management Consulting Center, souscrira 40 millions d'actions pour une participation de 1,87% dans Probio Cayman, selon le dépôt.

En 2021, la société d'investissement mondiale a accepté d'acheter 150 millions de dollars d'actions de Probio Cayman dans le cadre d'une levée de fonds de série A via deux autres entités.

L'accord de série C, à la clôture, diluerait la participation de GenScript Biotech dans Probio Cayman de 80,34% à 70,32%, a déclaré GenScript Biotech.

Des fonds d'investissement liés à Huatai Securities, GF Securities et China's Industrial Bank figuraient également parmi les investisseurs dans l'émission d'actions de série C de ProBio, selon le dépôt de GenScript Biotech.

Probio Cayman et ses filiales ont enregistré des revenus de 62,7 millions de dollars et une perte avant impôts de 21,1 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2022, selon le dépôt.