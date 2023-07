Genscript Biotech Corporation est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, dont l'activité principale est la recherche en sciences de la vie et les activités connexes. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des services de recherche en sciences de la vie comprend la synthèse de gènes et de peptides, la synthèse d'acide désoxyribonucléique (ADN) et d'amorces, le séquençage de l'ADN, la production d'anticorps personnalisés, l'expression de protéines et la production de lignées cellulaires stables. Le segment des services de développement préclinique de médicaments comprend l'ingénierie des protéines et des anticorps, l'étude des médicaments in vitro et l'étude des médicaments in vivo. Le segment Life Sciences Research Catalog Products fournit des anticorps, des protéines recombinantes, des équipements pour l'isolement et l'analyse des protéines, des réactifs de biologie moléculaire, des peptides, des produits biochimiques et des lignées cellulaires stables. Le segment des produits de biologie synthétique industrielle est engagé dans le développement et la production d'enzymes industrielles.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale