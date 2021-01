GenSight Biologics S.A. : Sous une résistance majeure 11/01/2021 | 09:39 Nicolas Chéron 11/01/2021 | 09:39 vente En cours

Cours d'entrée : 7.49€ | Objectif : 6.58€ | Stop : 7.82€ | Potentiel : 12.15% Les niveaux de cours actuels confèrent un bon timing à l'ouverture de positions vendeuses sur la valeur GenSight Biologics S.A.. La zone de résistance des 7.59 EUR pourrait en effet engendrer une phase de repli à court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 6.58 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 3.48 EUR.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 7.59 EUR.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Médicaments bio-thérapeutiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GENSIGHT BIOLOGICS S.A. 3.51% 386 GILEAD SCIENCES, INC. 8.20% 79 022 VERTEX PHARMACEUTICALS 0.28% 61 629 WUXI APPTEC CO., LTD. 6.70% 54 725 REGENERON PHARMACEUTICALS 3.23% 52 638 GENMAB A/S 3.13% 27 359 BEIGENE, LTD. 8.07% 25 463 BIONTECH SE 23.15% 24 172 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERI.. 8.07% 14 203 ARGENX SE -2.81% 13 636 MYOKARDIA, INC. 208.58% 11 993 -

Données financières EUR USD CA 2020 12,4 M 15,1 M - Résultat net 2020 -16,6 M -20,2 M - Tréso. nette 2020 16,7 M 20,4 M - PER 2020 -12,4x Rendement 2020 - Capitalisation 315 M 386 M - VE / CA 2020 24,1x VE / CA 2021 20,5x Nbr Employés 25 Flottant 95,4% Prochain événement sur GENSIGHT BIOLOGICS S.A. 19/01/21 Année 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 10,23 € Dernier Cours de Cloture 7,38 € Ecart / Objectif Haut 89,7% Ecart / Objectif Moyen 38,7% Ecart / Objectif Bas -9,21% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Bernard Jacques Alex Gilly Chief Executive Officer & Director Michael S. Wyzga Chairman Thomas Gidoin Chief Financial Officer Magali Taiel Chief Medical Officer José-Alain Sahel Director