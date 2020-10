GENSIGHT BIOLOGICS : Elsy Boglioli entre au conseil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elsy Boglioli rejoint le conseil d'administration de GenSight Biologics , en remplacement de Bpifrance Participations et en qualité d'administrateur indépendant. " Je suis particulièrement ravie de rejoindre l'équipe GenSight au moment où la société vient de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe pour Lumevoq, son principal produit pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL)" déclare Elsy Boglioli.Elsy Boglioli est fondatrice et directrice générale de Bio-Up, une société de conseil en santé qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique.Avant de créer Bio-Up, Elsy Boglioli était vice-présidente exécutive, directrice des opérations de Cellectis.Chez cette société française de biotechnologie spécialisée dans l'ingénierie des génomes et ses applications en oncologie, elle a dirigé diverses fonctions stratégiques et opérationnelles : stratégie, développement commercial, gestion de programmes d'essais cliniques, ainsi que la fabrication, avec pour objectif de renforcer les capacités en interne.Avant de rejoindre Cellectis, Elsy Boglioli a travaillé au Boston Consulting Group (BCG) pendant 12 ans, en tant que Directrice Associée au bureau de Paris, responsable du secteur des biotechnologies pour l'Europe.Elsy Boglioli est diplômée de l'Ecole Polytechnique à Paris, et titulaire d'une maîtrise en économie et gestion de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone en Espagne. Elle est également diplômée en immuno-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à Paris.