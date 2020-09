Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GenSight Biologics a déposé une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour son produit phare Lumevoq auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), pour le traitement de patients atteints d'une perte d'acuité visuelle due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) provoquée par une mutation du gène mitochondrial ND4." Cette première demande d'AMM de GenSight est une étape majeure qui marque l'évolution de notre organisation de recherche pure vers une organisation commerciale. Elle valide une plate-forme technologique qui a le potentiel de répondre aux importants besoins médicaux non satisfaits des patients atteints d'un certain nombre de maladies rares. Je souhaite remercier les équipes de GenSight et nos partenaires, dont la motivation, la détermination et les efforts ont rendu cette soumission possible, " déclare Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics.