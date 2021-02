GenSight Biologics : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF

Regulatory News:

GenSight Biologic (Paris:SIGHT) :

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

44 999 titres GenSight Biologics

642 007,37 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

78 000 titres GenSight Biologics

247 131,67 Euros en espèces

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 ont été exécutés :

1 079 transactions à l’achat

1 306 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

541 933 titres et 2 280 090,70 Euros à l’achat

596 013 titres et 2 599 633,80 Euros à la vente

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est actuellement en cours d'examen pour enregistrement en Europe, et en phase III préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (Biologics License Application [BLA]).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210202005984/fr/