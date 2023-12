COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GenSight Biologics annonce la nomination de

Laurence Rodriguez

en qualité de Directrice Générale

Paris, France, le 22 décembre 2023, 7h30 CET - GenSight Biologics (Euronext : SIGHT,

ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce aujourd'hui la nomination de Laurence Rodriguez en qualité de Directrice Générale.

Laurence Rodriguez possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, dont 13 ans dans le secteur des maladies rares chez Sanofi Genzyme, où elle a occupé diverses fonctions exécutives. En tant que Directrice de l'entité « Maladies rares et maladies hématologiques rares » chez Sanofi Genzyme, elle a supervisé le lancement réussi de nombreux traitements, développés en interne ou résultant d'acquisitions. Elle a rejoint GenSight Biologics en mai 2021, en tant que Directrice des Opérations pour la France. Elle a ainsi géré le programme d'accès précoce en vue de la commercialisation de LUMEVOQ® et créé des relations solides et de confiance avec les différentes parties prenantes.

Laurence Rodriguez, Directrice Générale a commenté : « De nombreux malades atteints de la neuropathie optique héréditaire de Leber attendent de pouvoir bénéficier de LUMEVOQ®. Plus de 200 patients ont déjà bénéficié de ce produit, qui répond à un besoin médical non couvert majeur. Je mesure ainsi ma responsabilité et celle de l'équipe à mettre tout en œuvre pour amener ce traitement au marché dans les meilleurs délais. Mon expérience et les relations de confiance nouées avec les parties prenantes me permettront d'effectuer un départ lancé, et soutiendront un solide plan d'action. »

L'expérience de Laurence, tant chez GenSight, que dans le domaine des médicaments orphelins, est impressionnante. Nous sommes impatients de travailler avec Laurence pour transformer GenSight, » a déclaré Michael Wyzga , Président du conseil d'administration.

Laurence Rodriguez détient un diplôme d'Etat de nutrition et biochimie et une maîtrise de Sciences Po Paris, et a suivi un programme de leadership organisationnel à la Harvard Business School.

Le conseil d'administration tient à remercier Bernard Gilly, co-fondateur de la Société en 2012 aux côtés du Pr. José-Alain Sahel, pour ses nombreuses années de dévouement au sein de la Société, et sa contribution essentielle pour faire de LUMEVOQ® une thérapie capable de transformer la vie des patients. Il restera administrateur de la Société bien que n'assumant plus de responsabilités opérationnelles.