Dans la mesure où au cours des mêmes réunions du Conseil d'administration et décisions du Directeur Général du 20 novembre 2023 relatives à la Délégation Offre Réservée, il a été fait usage de la Délégation Offre PrimaryBid (délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 mai 2022 dans sa 20ème Résolution aux fins d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public principalement destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid) et décidé l'émission d'un nombre total de 573.917 actions émises au même prix d'émission (0,4527 €), soit un nombre total de 10.292.685 Actions Nouvelles, les informations concernant la dilution et l'impact sur le cours de bourse sont présentées sur la base d'un nombre total de 10.292.685 actions émises au titre des Offres.

effectuer si nécessaire toute démarche, préparer, négocier et signer tout document, certificat et toute convention, émettre tout communiqué requis par la règlementation en vigueur ou qu'il jugera nécessaire ou approprié à la réalisation de l'opération et à la cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Paris et plus généralement faire le nécessaire en vue de la bonne fin de l'opération.

Disclaimer

Gensight Biologics SA published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 21:45:56 UTC.