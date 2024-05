BECOUZE 34, rue de Liège 75008 PARIS S.A.S. au capital de 309 700 € 323 470 427 RCS ANGERS Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de l'Ouest-Atlantique DELOITTE & ASSOCIES 6, place de la Pyramide 92908 PARIS-LA DEFENSE Cedex S.A.S. au capital de 2 188 160 € 572 028 041 RCS NANTERRE Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre GenSight Biologics S.A. Société Anonyme 74, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS ___________________________________ Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2023

BECOUZE 34, rue de Liège 75008 PARIS S.A.S. au capital de 309 700 € 323 470 427 RCS ANGERS Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de l'Ouest-Atlantique DELOITTE & ASSOCIES 6, place de la Pyramide 92908 PARIS-LA DEFENSE Cedex S.A.S. au capital de 2 188 160 € 572 028 041 RCS NANTERRE Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre GenSight Biologics S.A. Société Anonyme 74, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS ___________________________________ Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2023 ___________________________________ A l'Assemblée Générale de la société GenSight Biologics S.A., Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GenSight Biologics S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d'Audit. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels. 2 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Point clé 1 : comptabilisation des frais de recherche et développement (Voir paragraphe « Utilisation d'estimations » et Note 9 « Frais de recherche et développement » de l'annexe des comptes annuels au 31 décembre 2023) Risques identifiés Les dépenses de recherche et développement, qui constituent une composante critique des comptes annuels de la société, compte tenu de son activité et de la phase de développement dans laquelle elle se trouve, représentent environ 59 % des charges d'exploitation. Ces dépenses incluent principalement des coûts externes de sous-traitance ou de fabrication des produits, ainsi que des frais de personnel. Il peut exister des décalages entre la réalisation des prestations de sous-traitance ou de fabrication et leur facturation. La nécessité d'estimer le montant des prestations déjà effectuées mais non facturées ou, à l'inverse, des prestations déjà facturées mais non effectuées entraîne un risque de mauvaise évaluation des factures à recevoir, charges constatées d'avance ou avances versées à la clôture de l'exercice concernant ces coûts externes. L'estimation du montant des prestations déjà effectuées devant être comptabilisées à la date de clôture nécessite ainsi des jugements importants de la Direction. Nous avons donc considéré que la comptabilisation des frais de recherche et développement constitue un point clé de l'audit. 3 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

Procédures d'audit mises en œuvre face aux risques identifiés Dans le cadre de notre audit, nous avons examiné le dispositif de contrôle interne relatif à la comptabilisation des coûts externes de sous-traitance, basée notamment sur la détermination d'un taux d'avancement propre à chaque étude clinique et activité de production des lots. Ces travaux ont été complétés, sur la base d'échantillonnages, par des procédures de demandes de confirmation de comptes fournisseurs et par un examen des factures de sous-traitance reçues dans les semaines qui ont précédé et suivi la clôture de l'exercice, afin d'identifier à quel exercice se rapportent les prestations correspondantes et de valider ainsi le correct rattachement des charges au bon exercice. Nous avons également apprécié les estimations du management relatives à l'évaluation des avances consenties aux prestataires externes (CRO : Contract Research Organisation et CDMO : Contract Development Manufacturing Organisations). Point clé 2 : évaluation du prix de vente de LUMEVOQ® (Voir paragraphe « Utilisation d'estimations », Note 11 « Revenu », Note 8 « Dettes - Autres dettes - Engagements de remboursement » de l'annexe des comptes annuels au 31 décembre 2023) Risques identifiés La société a commencé en 2019 à générer des revenus de la vente de LUMEVOQ® via l'autorisation temporaire d'utilisation du patient nommé (ATU nominative) accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) au CHNO DES QUINZE-VINGTS. Le chiffre d'affaires généré par LUMEVOQ® est nul en 2023 contre 2,2 millions d'€uros au 31 décembre 2022. La société perçoit un prix préliminaire de la part des hôpitaux. Après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et achevé les négociations sur le prix final, la société pourra être conduite à rembourser la différence entre le prix préliminaire et le prix final à l'URSSAF. 4 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

La société a estimé le montant du chiffre d'affaires comptabilisé pour que ce dernier ne comprenne que la quote-part de produit considérée comme certaine. La méthodologie et les hypothèses utilisées pour estimer le montant qu'elle pourra être amené à rembourser à l'URSSAF sont suivies et ajustées régulièrement à la lumière des obligations contractuelles et légales, des tendances, de l'expérience passée et des évolutions de marché attendues. La société comptabilise un passif pour le montant de la contrepartie reçue pour laquelle elle s'attend à devoir rembourser l'URSSAF. Le passif au titre de ce remboursement s'élève à 9,0 millions d'€uros au 31 décembre 2023 comme au 31 décembre 2022. La société est tenue de faire preuve de jugement pour déterminer le prix final du LUMEVOQ®, l'estimation du montant nécessitant des estimations significatives de la part de la société. Nous avons donc considéré que la détermination du montant du chiffre d'affaires comptabilisé constitue un point clé de l'audit, compte tenu des montants en jeu et du degré élevé d'estimation et de jugement requis de la Direction. Procédures d'audit mises en œuvre face aux risques identifiés Nous avons pris connaissance du processus mis en place par la Direction et analysé la conception des contrôles liés à l'évaluation de la contrepartie variable inclue dans le prix de la transaction. Nos procédures d'audit ont également compris, notamment, l'évaluation des hypothèses clés utilisées par la Direction. Cette dernière a impliqué l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations en considérant la cohérence des hypothèses avec (i) les données externes du marché et de l'industrie, telles que le prix de vente de produits comparables et (ii) les éléments probants obtenus par ailleurs lors de l'audit, tels que les communications et présentations internes à l'entreprise, les communications externes et les rapports d'analystes. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 5 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-4, L. 22-10-10 et L. 22-10-9 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations. Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en application des dispositions de l'article L. 22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 6 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel Nous avons également procédé, conformément à la norme d'exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité de la Directrice Générale. Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen. Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l'AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux. Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société GenSight Biologics S.A. par les statuts constitutifs du 17 avril 2012 pour le cabinet DELOITTE & ASSOCIES et par votre Assemblée Générale du 19 mai 2016 pour le cabinet BECOUZE. Au 31 décembre 2023, le cabinet DELOITTE & ASSOCIES était dans la 11ème année de sa mission sans interruption et le cabinet BECOUZE dans la 8ème année, dont conjointement huit années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 7 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Il incombe au Comité d'Audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L. 821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 8 l GenSight Biologics S.A. l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2023