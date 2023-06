GenSight Biologics S A : Supplementary report of the Board of Director dated 22 December 2022

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission résultant de l'Offre Réservée pour (i) rembourser le solde du financement obligataire conclu avec Kreos Capital VI (UK) Limited d'un montant de 4,4 millions (dont 3,9 millions d'euros en principal), ainsi qu'à (ii) développer son portefeuille de produits de thérapie génique pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et des troubles du système nerveux central, et en particulier le LUMEVOQ® jusqu'à sa possible mise sur le marché en Europe, prévue fin 2023.

Le présent rapport est établi en application des articles L. 225-138, L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce à la suite de l'usage qui a été fait de cette délégation par le Conseil d'administration le 22 Décembre 2022 et décrit les conditions définitives de l'opération et donne les éléments d'appréciation de l'incidence effective de l'opération sur la situation de l'actionnaire de la Société. L'Offre Réservée présentée ci-dessous n'a pas fait l'objet d'un prospectus. L'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres et sur la situation des actionnaires figure en annexe 1.

dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; et d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la Délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.

1.2 Décisions du Conseil d'administration du 22 décembre 2022 de faire usage de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 25 mai 2022 dans sa 24ème résolution aux fins de procéder à l'émission d'obligations convertibles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes et fixation des modalités définitives de cette émission

Le 22 décembre 2022, le Conseil d'administration, a décidé de faire usage de la délégation conférée aux termes de la Vingt-Quatrième Résolution et, en conséquence :

a décidé de faire usage de la Délégation ;

a décidé de procéder à l'émission par la Société d'un emprunt obligataire pour un montant nominal de douze millions d'euros (12.000.000 euros) par émission de 120 OCA d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription en conformité avec les plafonds autorisés et disponibles à ce jour aux termes de la 24ème et 30ème résolutions de l'AGM ;

a décidé que le plafond nominal global de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée sur conversion des OCA sera déterminé conformément aux Termes et Conditions des OCA, sous réserve que le nombre d'actions ordinaires nouvelles de la Société émises soit inférieur au plafond prévu par la Délégation qui peut cependant être augmenté, le cas échéant, du montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou, le cas échéant aux stipulations contractuelles, les droits des porteurs des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

a décidé de prendre acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la décision d'émission des OCA emporte au profit des titulaires d'OCA renonciation du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires pouvant résulter de la conversion des OCA ;

de prendre acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la décision d'émission des OCA emporte au profit des titulaires d'OCA renonciation du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires pouvant résulter de la conversion des OCA ; a décidé d'arrêter le nom du bénéficiaire entrant dans la catégorie de personnes définie par l'AGM, auquel la souscription est réservée :

CVI INVESTMENTS, INC., a Cayman Islands exempted company, having its registered office at PO Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands

a décidé que les OCA seront entièrement libérées en une seule fois à leur date d'émission fixée au 28 décembre 2022 (la "Date d'Emission") ;

a décidé que les OCA ne porteront pas d'intérêt ;

a décidé que les OCA arriveront à échéance 5 ans après la Date d'Emission, soit le 28 décembre 2027 (la "Date de Maturité") ;

a décidé que le Reference Share Price, tel que définis dans les Termes and Conditions, à la date de fixation des modalités des OCA, est égal au Market Price, tel que définis dans les Terms and Conditions, qui s'élève à 3,3614 euros (étant précisé que ce montant représente la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action de la Société de la dernière séance de bourse précédents la fixation des modalités soit le 21 décembre 2022) ;

