GenSight Biologics S A : annonce le tirage de la première tranche de son contrat de crédit avec la BEI

GenSight Biologics annonce le tirage de 8 millions d’euros au titre de la première tranche de son contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement. La société biopharmaceutique spécialiste des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central utilisera le produit de ce tirage afin de soutenir la préparation de la mise sur le marché en Europe fin 2023 de son Lumevoq, visant le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



" Avec la tranche B de la BEI attendue au deuxième trimestre 2023, notre horizon de financement serait étendu de mai 2023 à début 2024. Nous concentrons désormais nos ressources sur le lancement commercial de Lumevoq en Europe attendu d'ici la fin de l'année", a déclaré Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight.



Ce contrat a été accordé le 3 novembre 2022 et son échéance interviendra en novembre 2027.