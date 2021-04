GenSight Biologics S A : Auditors' report on 2020 Financial Statements in accordance with French Gaaps

BECOUZE DELOITTE & ASSOCIES 34, rue de Liège 6, place de la Pyramide 75008 PARIS 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX S.A.S. au capital de 309 700 €uros S.A.S. au capital de 2 188 160 €uros 323 470 427 RCS ANGERS 572 028 041 RCS NANTERRE GENSIGHT BIOLOGICS S.A. EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS _____________________

GENSIGHT BIOLOGICS S.A. S O M M A I R E PAGES RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 1 à 7 COMPTES ANNUELS . Bilan Actif-Passif 8 - 9 . Compte de résultat 10 . Annexe 11 à 31

BECOUZE DELOITTE & ASSOCIES 1 34, rue de Liège 6, place de la Pyramide 75008 PARIS 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX S.A.S. au capital de 309 700 €uros S.A.S. au capital de 2 188 160 €uros 323 470 427 RCS ANGERS 572 028 041 RCS NANTERRE GENSIGHT BIOLOGICS S.A. Adresse : 74, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS _______________ Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 A l'Assemblée Générale de la société GENSIGHT BIOLOGICS S.A., OPINION En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts et votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GENSIGHT BIOLOGICS S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d'Audit. FONDEMENT DE L'OPINION Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

2 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS - POINTS CLES DE L'AUDIT La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Point clé 1 : comptabilisation des frais de recherche et développement (Voir notes "Utilisation d'estimations" et "Note 8 - Frais de recherche et développement" de l'annexe des comptes annuels au 31 décembre 2020) . Risques identifiés Les dépenses de recherche et développement, qui constituent une composante critique des comptes annuels de la société, compte tenu de son activité et de la phase de développement dans laquelle elle se trouve, représentent près de 76 % des charges d'exploitation. Ces dépenses incluent principalement des coûts externes de sous-traitance ou de fabrication des produits, ainsi que des frais de personnel. Il peut exister des décalages entre la réalisation des prestations de sous-traitance ou de fabrication et leur facturation. La nécessité d'estimer le montant des prestations déjà effectuées mais non facturées ou, à l'inverse, des prestations déjà facturées mais non effectuées entraîne un risque de mauvaise évaluation des factures à recevoir ou charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice concernant ces coûts externes. L'estimation du montant des prestations déjà effectuées devant être comptabilisées à la date de clôture nécessite ainsi des jugements importants de la Direction. Nous avons donc considéré que la comptabilisation des frais de recherche et développement constitue un point clé de l'audit.

3 . Procédures d'audit mises en œuvre face aux risques identifiés Dans le cadre de notre audit, nous avons examiné les procédures de contrôle interne relatives à la comptabilisation des coûts externes de sous-traitance et de fabrication, afin d'identifier les activités de contrôle mises en place par la Direction et d'évaluer leur conception. Ces travaux ont été complétés, sur la base d'échantillonnages, par des procédures de demandes de confirmation de comptes fournisseurs et par un examen des factures de sous-traitance reçues dans les semaines qui ont précédé et suivi la clôture de l'exercice, afin d'identifier à quel exercice se rapportent les prestations correspondantes et apprécier ainsi le correct rattachement des charges au bon exercice. Point clé 2 : évaluation du prix de vente de LUMEVOQ® (Voir notes "Utilisation d'estimations" et "Note 10 - Revenu" de l'annexe des comptes annuels au 31 décembre 2020) . Risques identifiés La société a commencé à générer des revenus de la vente de LUMEVOQ® via l'Autorisation Temporaire d'Utilisation du patient nommé ("ATU nominative") accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) au CHNO DES QUINZE-VINGTS. Le revenu total au 31 décembre 2020 provient uniquement des patients traités dans le cadre des ATU nominatives. La société perçoit un prix préliminaire de la part des hôpitaux. Après avoir obtenu l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et achevé les négociations sur le prix, la société pourra être conduite à rembourser la différence entre le prix préliminaire et le prix final. L'estimation du tarif de remboursement qui sera fixé au titre de l'AMM a été déterminée par la Direction de la société. Le revenu est comptabilisé, net de la contrepartie variable liée à certaines provisions et charges à payer, au moment où le produit est transféré chez le client. La société est tenue de faire preuve de jugement pour déterminer le prix final du LUMEVOQ®. Nous avons donc considéré ce sujet comme un point clé de l'audit. . Procédures d'audit mises en œuvre face aux risques identifiés Nous avons pris connaissance du processus mis en place par la Direction et évalué la conception des contrôles liés à son évaluation des contreparties variables à inclure dans le prix de la transaction. Nos procédures d'audit ont également compris, notamment, l'évaluation des hypothèses clés utilisées par la Direction. Cette dernière a impliqué l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations en considérant la cohérence des hypothèses avec (i) les données externes du marché et de l'industrie, telles que le prix de vente de produits comparables et (ii) les éléments probants obtenus par ailleurs lors de l'audit, tels que les communications et présentations internes à l'entreprise, les communications externes et les rapports d'analystes.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.