GenSight Biologics S A : Auditors' report on resolution number 22

ET / OU DE BONS DE SOUSCRIPTION ET / OU

BECOUZE DELOITTE & ASSOCIES 1 34, rue de Liège 6, place de la Pyramide 75008 PARIS 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX S.A.S. au capital de 309 700 €uros S.A.S. au capital de 2 188 160 €uros 323 470 427 RCS ANGERS 572 028 041 RCS NANTERRE

GENSIGHT BIOLOGICS S.A.

Adresse : 74, rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

_______________

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'émission de Bons de Souscription d'Actions, Bons de Souscription et / ou d'Acquisition d'Actions Nouvelles et / ou Existantes, et / ou de Bons de Souscription et / ou d'Acquisition d'Actions nouvelles et / ou existantes Remboursables avec suppression du droit préférentiel de souscription

Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 - Résolution n° 22

A l'Assemblée Générale Mixte de la société GENSIGHT BIOLOGICS S.A.,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article L. 228-92 et les articles L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'Administration de la compétence de procéder à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription de Bons de Souscription d'Actions (BSA), Bons de Souscription et / ou d'Acquisition d'Actions Nouvelles et/ou Existantes (BSAANE), et / ou de Bons de Souscription et / ou d'Acquisition d'Actions nouvelles et / ou existantes Remboursables (BSAAR), réservée aux catégories de personnes suivantes :

Des cadres salariés ou cadres dirigeants ou membres de l'équipe de Direction de la société n'ayant pas la qualité de mandataire social ou, Des membres de tout comité d'études ou exerçant les fonctions de censeur au sein de la société ou administrateur ayant la qualité d'administrateur indépendant, exerçant ou non les fonctions de Président du Conseil d'Administration ou, Des consultants, dirigeants ou associés des sociétés prestataires de services de la société ou de ses filiales ayant conclu une convention de prestation de conseil ou de service avec cette dernière en vigueur au moment de l'usage de la présente délégation par le Conseil d'Administration ou, Des autres salariés de la société,

pour un montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme fixé à 2 % du capital social au jour de la présente Assemblée, étant précisé que ce plafond s'imputera sur le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises prévu par la 26ème résolution, opération sur laquelle vous êtes appelée à vous prononcer.