GenSight Biologics : annonce la conversion partielle des obligations convertibles et l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions par Kreos Capital

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME) (Paris:SIGHT) (la « Société » ou « GenSight »), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui avoir reçu, dans le cadre de son emprunt obligataire conclu avec Kreos Capital VI (Expert Fund) LP (« Kreos »), la notification par Kreos de (i) la conversion de 50% des obligations convertibles des tranches A et B (au prix de 2,245 € par action), (ii) la conversion de 50% des obligations convertibles additionnelles de la tranche B (au prix de 2,574 € par action) et (iii) l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions des tranches A et B (au prix de 2,245 € par action) représentant une émission totale de 1.182.953 actions ordinaires nouvelles.

Le nombre total d'actions de la Société pouvant être émises, dans le cadre de l'emprunt obligataire, par conversion des 50% restants (i) des obligations convertibles des tranches A et B (au prix de 2,245 € par action) et (ii) des obligations convertibles additionnelles de la tranche B (au prix de 2,574 € par action) est de 726.426 actions.

Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris le 10 décembre 2020.

À propos de GenSight Biologics

