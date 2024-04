Regulatory News:

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN: FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui son calendrier financier pour 2024.

Information Date* Position de trésorerie du 1er trimestre 2024 04 avril 2024 Assemblée Générale des actionnaires 29 mai 2024 Position de trésorerie du 2ème trimestre 2024 23 juillet 2024 Résultats financiers du 1er semestre 2024 23 septembre 2024 Position de trésorerie du 3ème trimestre 2024 24 octobre 2024 Position de trésorerie du 4ème trimestre 2024 23 janvier 2025

* Ce calendrier financier est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le calendrier financier à jour de la Société est disponible sur son site Internet.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central. Le pipeline de GenSight Biologics s’appuie sur deux plateformes technologiques de base, la séquence de ciblage mitochondrial (MTS) et l’optogénétique, pour aider à préserver ou à restaurer la vision chez les patients souffrant de maladies rétiniennes cécitantes. Le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est un composé expérimental et n’a été enregistré dans aucun pays à ce stade, développé pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes et qui entraîne une cécité irréversible. Grâce à son approche basée sur la thérapie génique, les produits candidats de GenSight Biologics sont conçus pour être administrés en un seul traitement à chaque oeil par injection intravitréenne afin d’offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240404867150/fr/