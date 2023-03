GenSight Biologics : données positives à 3 ans pour le Lumevoq

GenSight Biologics annonce aujourd'hui des résultats d'efficacité et de tolérance à 3 ans post-injection de Lumevoq dans l'essai clinique de phase III REFLECT.



Les résultats montrent le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection intravitréenne bilatérale de la thérapie génique avec une amélioration de l'acuité visuelle significative.



' Le bénéfice chez les patients traités bilatéralement suggère que l'injection dans les deux yeux pourrait être la meilleure option pour les patients atteints de NOHL et présentant la mutation ND4 ', commente le Dr Nancy J. Newman, professeur et investigateur principal de REFLECT.



Ces résultats renforcent ceux observés deux ans après l'administration du traitement, qui ont été rapportés en décembre 2021, et 1,5 an après l'administration du traitement, rapportés en juin 2021.



Les patients de REFLECT seront suivis jusqu'à 5 ans après injection afin de contrôler l'efficacité et la tolérance du lenadogene nolparvovec au fil du temps.



' Cette thérapie génique représente un réel espoir pour les patients atteints de cette maladie cécitante dévastatrice. Ces données apporteront un soutien important à l'examen de notre dossier par l'EMA ', ajoute Bernard Gilly, directeur général de GenSight Biologics.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.