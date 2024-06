Regulatory News:

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui que la Société participera à des conférences médicales et scientifiques clefs d’ici la fin de l’année.

Trois présentations sur LUMEVOQ®, la thérapie génique développée par la société pour traiter la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL), auront lieu le 4 juin lors de la 16e Réunion de la EUNOS (European Neuro-Ophthalmology Society), qui se tient à Rotterdam, Hollande, du 3 au 6 juin 2024.

Présentation : “Efficacy and Safety of Lenadogene Nolparvovec Gene Therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy in the Real-Life Setting”

Type de présentation : Poster

Présentateur : Catherine Vignal, MD , Quinze-Vingts National Eye Hospital, Paris, France

, Quinze-Vingts National Eye Hospital, Paris, France Horaire : Poster Session 1, mardi, 4 juin 2024, de 13h00 à 14h00 CEST

Salle : Poster Area – Poster P-099

Présentation : “Meta-Analysis of Treatment Outcomes for Patients With m.11778G>A MT-ND4 Leber Hereditary Optic Neuropathy”

Type de présentation : Poster

Présentateur : Nancy J. Newman, MD, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA

Emory University School of Medicine, Atlanta, USA Horaire : Poster Session 1, mardi, 4 juin 2024, de 13h00 à 14h00 CEST

Salle : Poster Area – Poster P-101

Présentation : “Ocular Post-Mortem Analyses with Histopathological and Molecular Assessments in LHON Following AAV2 Gene Therapy”

Type de présentation : Poster

Présentateur : Valerio Carelli , University of Bologna and IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Ospedale Bellaria, Italy

, University of Bologna and IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Ospedale Bellaria, Italy Horaire : Poster Session 1, mardi, 4 juin 2024, de 13h00 à 14h00 CEST Rapid Fire Poster Session, mardi, 4 juin 2024, de 15h12 à 15h18 CEST

Salles : Poster Area – Poster P-093 et Willem Burger Zaal – Presentation S03-13, respectivement

Des présentations sur LUMEVOQ®, la thérapie génique de la Société pour la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL), devraient également avoir lieu lors de deux autres conférences médicales importantes de cette année : la réunion annuelle 2024 de l'American Academy of Ophthalmology (AAO) et le 27e congrès annuel de l'Association Européenne pour la Recherche sur la Vision et l'Œil (EVER). Les dates et heures des présentations seront confirmées ultérieurement.

Le 5 juin, Magali Taiel, directrice médicale de GenSight Biologics, interviendra lors de la 2e réunion scientifique sur les essais cliniques dans les maladies héréditaires de la rétine, organisée par l'ERN-EYE, un réseau européen de référence dédié aux maladies oculaires rares. Le Dr Taiel présentera également à la conférence sur les maladies mitochondriales en octobre 2024, un événement organisé par les associations de patients Mitocon et soutenu par l'EURO-NMD, un réseau européen de référence pour les maladies neuromusculaires rares.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central. Le pipeline de GenSight Biologics s’appuie sur deux plateformes technologiques de base, la séquence de ciblage mitochondrial (MTS) et l’optogénétique, pour aider à préserver ou à restaurer la vision chez les patients souffrant de maladies rétiniennes cécitantes. Le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est un composé expérimental et n’a été enregistré dans aucun pays à ce stade, développé pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes et qui entraîne une cécité irréversible. Grâce à son approche basée sur la thérapie génique, les produits candidats de GenSight Biologics sont conçus pour être administrés en un seul traitement à chaque œil par injection intravitréenne afin d’offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240603373107/fr/