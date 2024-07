Regulatory News:

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui la diffusion du premier numéro de sa lettre d'information, destinée aux investisseurs particuliers en France. Cette lettre d’information, trimestrielle, sera publiée en français et sera disponible sur le site web de la société ainsi que sur inscription.

« Nous sommes ravis de mettre en place ce nouveau mode de communication avec nos investisseurs particuliers, qui nous permettra de les informer des évolutions de la société, de leur présenter notre équipe mais également d'aborder de façon plus approfondie des sujets traités dans nos canaux plus formels tels que les communiqués de presse », a déclaré Laurence Rodriguez, Directrice Générale de GenSight Biologics. « C’est également un témoignage de notre gratitude pour le soutien sans faille, qui nous a été signifié au fil des ans, de la part de nos investisseurs. »

Le premier numéro, publié aujourd'hui, comporte :

Un éditorial de la Directrice Générale

Les derniers articles de presse concernant l'entreprise

Un calendrier des conférences au cours desquelles des données sur les futurs traitements de la société ont été ou seront présentées

Des informations sur un prix prestigieux, décerné au Professeur José-Alain Sahel et à son collègue Botond Roska, co-fondateurs de la société, récompensant le travail pionnier en optogénétique,

Un regard plus approfondi sur la fabrication de LUMEVOQ ®

Les chiffres clés de l'entreprise

Cette lettre est disponible dans l'onglet "Investisseurs" du site web de l'entreprise, https://www.gensight-biologics.com/fr/lettre-aux-actionnaires, qui contient également les modalités d'inscription.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central. Le pipeline de GenSight Biologics s’appuie sur deux plateformes technologiques de base, la séquence de ciblage mitochondrial (MTS) et l’optogénétique, pour aider à préserver ou à restaurer la vision chez les patients souffrant de maladies rétiniennes cécitantes. Grâce à son approche basée sur la thérapie génique, les produits candidats de GenSight Biologics sont conçus pour être administrés en un seul traitement à chaque œil par injection intravitréenne afin d’offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable. Le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est un composé expérimental et n’a été enregistré dans aucun pays à ce stade, développé pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes et qui entraîne une cécité irréversible. La société développe également un traitement basé sur le principe de l’optogénétique, GS030. Il est destiné aux maladies rares héréditaires de la rétine telles que la Rétinite Pigmentaire, qui entraîne une dégénérescence des photorécepteurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240710219219/fr/