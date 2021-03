GenSight Biologics : levée de fonds plus importante que prévu

GenSight Biologics a annoncé vendredi avoir dépassé ses objectifs dans le cadre de son placement privé auprès d'investisseurs institutionnels européens et américains.



La société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies géniques indique avoir émis près de 4,5 millions d'actions ordinaires nouvelles, pour un montant brut total d'environ 30 millions d'euros.



Le livre d'ordres a donc été largement sursouscrit, puisque le spécialiste des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central visait initialement une augmentation de capital d'environ 25 millions d'euros.



GenSight dit avoir l'intention d'utiliser le produit de l'émission en vue de préparer le dépôt de la demande d'enregistrement aux Etats-Unis pour Lumevoq, son traitement de la NOHL, une maladie génétique rare de la vision, puis son lancement commercial.



L'entreprise prévoit en outre d'accélérer l'avancement de son projet 'GS030', via une étude de Phase III dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire et un essai de Phase I/II dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge.



A noter que le prix d'émission des actions nouvelles ressort à 6,70 euros par action, soit une décote de 9% par rapport au derniers cours de clôture.



L'action GenSight Biologics recule de 1,8% vendredi à la Bourse de Paris. Ses pertes sur l'ensemble de la semaine dépassent néanmoins les 10%.



