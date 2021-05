GenSight Biologics : nomination au conseil d'administration

La société biopharmaceutique GenSight Biologics annonce la nomination de Françoise de Craecker à son conseil d'administration, en qualité d'administrateur indépendant et en remplacement de Natalie Mount.



À son dernier poste, Françoise de Craecker dirigeait la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez AveXis, où elle a mis en place l'équipe qui a lancé Zolgensma, thérapie génique pour le traitement de l'atrophie musculaire spinale, dans cette région.



