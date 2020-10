GenSight Biologics : nomme Elsy Boglioli à son Conseil d'administration

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201013005968/fr/

Elsy Boglioli, newly appointed Independant Board Member of GenSight Biologics (Photo: GenSight Biologics)

GenSight Biologics (Paris:SIGHT) (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui la nomination d’Elsy Boglioli à son Conseil d’administration, en remplacement de Bpifrance Participations. Mme Boglioli rejoint le Conseil en qualité d’administrateur indépendant.

« Je suis particulièrement ravie de rejoindre l'équipe GenSight au moment où la société vient de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe pour LUMEVOQ, son principal produit pour le traitement de la NOHL, » déclare Elsy Boglioli. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction et le Conseil d'administration afin de mettre, dès que possible, ce produit à la disposition des patients en attente d’un traitement, et ce dans plusieurs régions du monde – contribuant ainsi à la croissance de l’entreprise et à sa transformation. »

Elsy est fondatrice et Directrice Générale de Bio-Up, une société de conseil en santé qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique. Elle possède une large expertise et un vaste réseau au sein de l’industrie pharmaceutique et des technologies médicales.

Avant de créer Bio-Up, Elsy était Vice-présidente Exécutive, Directrice des Opérations de Cellectis, une société française de biotechnologie spécialisée dans l’ingénierie des génomes et ses applications en oncologie. Chez Cellectis, elle a dirigé diverses fonctions stratégiques et opérationnelles : stratégie, développement commercial, gestion de programmes d'essais cliniques, ainsi que la fabrication, avec pour objectif de renforcer les capacités en interne. Avant de rejoindre Cellectis, Elsy a travaillé au Boston Consulting Group (BCG) pendant 12 ans, en tant que Directrice Associée au bureau de Paris, responsable du secteur des biotechnologies pour l’Europe. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques sur des sujets tels que l'optimisation du lancement de produits spécialisés, les partenariats et les fusions et acquisitions.

Elsy est diplômée de l’Ecole Polytechnique à Paris, et titulaire d’une maîtrise en économie et gestion de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone en Espagne. Elle est également diplômée en immuno-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à Paris.

« Alors que nous entamons notre transformation d’une entreprise de R&D vers une organisation commerciale, la vaste expérience d’Elsy dans l’industrie pharmaceutique et dans la stratégie d’entreprise représente une contribution majeure à la croissance de GenSight, » commente Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. « Je saisis l’opportunité pour remercier Bpifrance Participations pour son soutien dans l’aventure depuis l'introduction en bourse jusqu’au dépôt réglementaire européen de LUMEVOQ. »

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), a fait l’objet d’un dépôt de demande d’AMM en Europe pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare affectant principalement les adolescents et les jeunes adultes et conduisant à une perte irréversible de la vue. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201013005968/fr/