GenSight Biologics : présentation de données sur LUMEVOQ

GenSight Biologics annonce aujourd'hui que les données d'efficacité et de tolérance des patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber et porteurs de la mutation ND4 traités par lenadogene nolparvovec (LUMEVOQÒ, GS010) dans le cadre de programmes d'Accès Précoce, ont été présentées lors du Congrès Annuel de la North American Neuro-Ophthalmology Society.



Les données ont été recueillies aux États-Unis, en France, en Italie et au Royaume-Uni.



'Les données d'efficacité et de tolérance issues de ces programmes d'accès précoce confirment LUMEVOQ comme étant une réelle option pour les patients atteints de NOHL et présentant la mutation ND4 ', a déclaré le Dr Catherine Vignal-Clermont, Chef du Service à la Fondation Rothschild à Paris et au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris.



Les données ont confirmé l'efficacité et le profil de tolérance de LUMEVOQ en situation de vie réelle. Le changement moyen de variation de l'acuité visuelle un an après le traitement dans tous les yeux était une amélioration de 22,5 lettres ETDRS. L'amélioration était meilleure chez les patients ayant reçu des injections bilatérales.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.