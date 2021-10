GenSight Biologics a annoncé que des présentations orales sur Lumevoq et GS030 seront données lors des congrès 2021 de l'ASRS et de l'ESGCT en octobre. L'équipe de management participera et présentera également à plusieurs conférences Investisseurs au cours du même mois d'octobre.Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics.