GenSight Biologics : satisfait des évaluations du GS030

GenSight Biologics annonce aujourd'hui des données de sécurité favorables et des signaux d'efficacité encourageants un an après administration de la thérapie génique dans le cadre de l'étude évaluant GS030 pour le traitement de la rétinopathie pigmentaire (RP).



'Ces résultats sont encourageants et pourraient redonner de l'espoir aux patients souffrant de RP à un stade avancé de la maladie actuellement sans solution thérapeutique', a commenté Élise Boulanger-Scemama, MD, Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Centre d'Investigation Clinique.



La RP est une maladie génétique cécitante qui touche entre 15.000 et 20.000 nouveaux patients chaque année aux États-Unis et en Europe pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement.



'Les données de sécurité et les premiers signaux d'efficacité de notre essai PIONEER sont très encourageants et suggèrent que notre candidat traitement optogénétique pourrait offrir de l'espoir aux nombreux patients concernés', a déclaré Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général de GenSight Biologics.



