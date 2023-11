GenSight : Sofinnova Partners dépasse les 20%

Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Crossover I SLP, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 21 novembre, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de GenSight Biologics et détenir 20,3% du capital et des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de GenSight. Le déclarant précise ne pas envisager de procéder à des acquisitions d'actions, ni de prendre de contrôle de la société ou de demander de nomination au conseil.



