GenSight : la CDC passe sous les 5%

Le 27 novembre 2023 à 13:11 Partager

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 novembre, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de GenSight Biologics.



Par la suite de ce franchissement qui résulte d'une augmentation de capital de la société, l'institution financière publique a précisé détenir indirectement 2.399.681 actions GenSight, soit 3,67% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.