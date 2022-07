GenSight : le titre grimpe après une étude de suivi favorable

L'action GenSight Biologics s'envole de plus de 20% mercredi matin à la Bourse de Paris après que la société biopharmaceutique a fait état de données recueillies sur cinq ans pour son traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie rare susceptible d'entraîner la cécité.



D'après ces conclusions, les patients traités avec Lumevoq ont continué à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision cinq ans après une seule injection de la thérapie génique.



Comparés à l'évolution de la vision observée chez les patients non traités, ces résultats diffèrent 'de façon importante' par rapport à l'histoire naturelle, souligne l'entreprise.



Dans le détail, 71% des sujets ont ainsi obtenu une récupération 'cliniquement pertinente' de leur vision, tandis que 80,7% d'entre eux pouvaient lire a minima cinq lettres ETDRS à un mètre de distance.



Cette étude de suivi a inclus 62 sujets, dont 55 ont terminé l'étude.



Pour mémoire, l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne de Lumevoq est en cours, avec une décision du CHMP attendue au troisième trimestre 2023.



Le lancement commercial du produit est prévu dans le prolongement de l'approbation, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année 2023.



