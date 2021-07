GenSight : le titre bondit après une autorisation de l'ANSM

GenSight Biologics gagne près de 9% ce lundi à la Bourse de Paris après l'octroi d'une autorisation temporaire d'utilisation sur le marché français.



A la mi-journée, le titre de la société biopharmaceutique bondit de 8,7%, soit l'une des plus fortes progressions du marché parisien.



La société a annoncé avant l'ouverture que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) avait accordé une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUc) dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber.



Ce feu vert va permettre de simplifier le processus d'accès des patients à Lumevoq avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne attendue au premier semestre 2022.



Les médecins hospitaliers français pourront en effet désormais demander le traitement pour les patients éligibles directement à GenSight.



'Cet accord est un très bon signal car une ATUc précède généralement l'octroi d'une AMM pour un produit qui dispose de fortes preuves d'efficacité et de sécurit', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



